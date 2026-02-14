«Главное, что есть у Украины, – украинцы». Зеленский провел встречу с Гераскевичем
Президент наградил известного скелетониста
30 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем и его отцом Михаилом.
«Память – это не нарушение. Встретился с украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Вручил Владиславу орден Свободы.
У Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Но главное, что есть у Украины, – украинцы. Те, для кого важна правда и память о спортсменах и спортсменках, которых убила Россия и которые больше никогда не смогут участвовать в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии.
Спасибо за вашу позицию, силу и смелость. Слава Украине».
Владислав прибыл в Мюнхен, где проходит конференция по безопасности, сразу после заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил его иск против Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) после дисквалификации с Олимпийских игр-2026.
