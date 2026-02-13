«CAS нас подвёл»: Гераскевич — о решении суда
Украинский скелетонист заявил, что будет рассматривать дальнейшие юридические шаги
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, который отклонил его иск против Международного олимпийского комитета и Международной федерации бобслея и скелетона после дисквалификации с Олимпийских игр-2026. Слова приводит Reuters.
Спортсмен выразил разочарование вердиктом суда и не исключил дальнейших действий:
CAS нас подвел. Мы обдумаем наши дальнейшие шаги.
Владимир Носов передал Владиславу Гераскевичу 500 WBT (1 088 000 грн) на поддержку после Олимпиады-2026.