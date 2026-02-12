Гераскевич: «Правда на нашей стороне, я ничего не нарушил»
Украинский скелетонист готовится к заседанию CAS
38 минут назад
Фото: НОК Украины
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на пресс-конференции заявил о решительном намерении отстаивать свою правоту в юридической плоскости.
Я верю, что мы не нарушили ни одного правила. Считаю, что огромное внимание, прикованное к нам в эти дни, свидетельствует об одном: правда на нашей стороне. И это — самое важное. Я ничего не нарушал. Я готов идти в CAS, а если понадобится — буду бороться и дальше.
Также Владислав сообщил, что решающий этап рассмотрения дела начнется уже в ближайшее время:
Заседание суда состоится завтра утром. Я лично буду присутствовать на слушании, я буду на месте.
