Расписание выступлений украинцев на 15 день Олимпиады-2026
Украина будет представлена в фристайле и лыжных гонках
около 24 часов назад
Фото: Getty Images
21 февраля пройдет 15-й день Олимпиады-2026 в Италии.
В предпоследний день Олимпийских игр Украина будет представлена в фристайле и лыжных гонках.
Расписание выступлений украинцев на Олимпийских играх-2026 21 февраля:
Фристайл. Лыжная акробатика. Смешанная команда – Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский. Старт в 11:45
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт – Александр Лисогор, Дмитрий Драгун. Старт в 12:00
Медальный зачет ОИ-2026.
