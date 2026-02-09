Расписание выступлений украинцев на третий день Олимпиады-2026
Представители Украины выступят в двух видах спорта
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
9 февраля пройдет третий соревновательный день Олимпийских игр-2026 в Италии.
Украина будет представлена в двух видах спорта. Сначала на старт заездов в одиночных санях выйдут Юлианна Туницкая и Елена Смага, а затем Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко будут соревноваться в прыжках с трамплина.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2026 9 февраля:
Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. Первый и второй заезды (Юлианна Туницкая, Елена Смага). Старт в 18:00
Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин, основной раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко). Начало в 20:00
Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин, финальный раунд Старт в 21:12