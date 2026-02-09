Олег Шумейко

9 февраля пройдет третий соревновательный день Олимпийских игр-2026 в Италии.

Украина будет представлена в двух видах спорта. Сначала на старт заездов в одиночных санях выйдут Юлианна Туницкая и Елена Смага, а затем Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко будут соревноваться в прыжках с трамплина.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2026 9 февраля:

Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. Первый и второй заезды (Юлианна Туницкая, Елена Смага). Старт в 18:00

Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин, основной раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко). Начало в 20:00

Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин, финальный раунд Старт в 21:12

Медальный зачет ОИ-2026.