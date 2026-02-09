Олимпиада-2026: медальный зачет после второго соревновательного дня
Норвежцы занимают первое место с тремя золотыми медалями
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
На зимних Олимпийских играх 2026 года завершились соревнования второго игрового дня, по итогам которых обновилась медальная таблица.
По программе было разыграно восемь комплектов наград в семи видах спорта.
После первых двух дней Олимпиады единоличным лидером медального зачета стала сборная Норвегии.
Медальная таблица Олимпийских игр-2026 (топ-10):
Норвегия — 3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые (6)
США — 2+0+0 (2)
Италия — 1+2+6 (9)
Япония — 1+2+1 (4)
Австрия — 1+2+0 (3)
Германия — 1+1+1 (3)
Чехия — 1+1+0 (2)
Франция — 1+1+0 (2)
Швеция — 1+1+0 (2)
Швейцария — 1+0+0 (1)
