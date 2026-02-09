Олимпиада-2026: как выступали украинцы 8 февраля
Украинские спортсмены продолжают оставлять свой след на Играх в Италии
22 минуты назад
Украинские спортсмены 8 февраля продолжили борьбу на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо, выступив в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне и санном спорте.
В сноуборде Аннамари Данча в параллельном слаломе-гиганте среди женщин завершила квалификацию на 29-й позиции и не смогла пробиться в 1/8 финала.
В горнолыжном спорте на трассе скоростного спуска Анастасия Шепиленко финишировала 32-й.
В лыжных гонках в скиатлоне Александр Лисогор финишировал на 53-й позиции, а Дмитрий Драгун — 59-й.
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная и Александра Меркушина принесли украинской команде 8-е место в смешанной биатлонной эстафете.
В санном спорте Андрей Мандзий стал 12-м, а Антон Дукач — 16-м.
Пидручный оценил свой этап в смешанной эстафете.
Поделиться