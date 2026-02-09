Денис Седашов

Украинские спортсмены 8 февраля продолжили борьбу на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо, выступив в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне и санном спорте.

В сноуборде Аннамари Данча в параллельном слаломе-гиганте среди женщин завершила квалификацию на 29-й позиции и не смогла пробиться в 1/8 финала.

В горнолыжном спорте на трассе скоростного спуска Анастасия Шепиленко финишировала 32-й.

В лыжных гонках в скиатлоне Александр Лисогор финишировал на 53-й позиции, а Дмитрий Драгун — 59-й.

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная и Александра Меркушина принесли украинской команде 8-е место в смешанной биатлонной эстафете.

В санном спорте Андрей Мандзий стал 12-м, а Антон Дукач — 16-м.

