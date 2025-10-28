Олег Гончар

Российская власть не планирует проводить альтернативную Олимпиаду-2026 для спортсменов, отстраненных от зимних Игр в Италии. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на источник в правительстве.

«Таких планов нет».

Ранее СМИ писали о возможном турнире для российских и белорусских атлетов, которые не допущены к Олимпиаде из-за санкций МОК. Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

В настоящее время допуск получили только некоторые россияне: фигуристка Аделья Петросян, фигурист Петр Гуменник и ски-альпинист Никита Филиппов. Остальные выступят под нейтральным флагом или не допущены.

Напомним, россиян и белорусов не допустили до зимней Паралимпиады-2026.