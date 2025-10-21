Денис Седашов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации даже в «нейтральном» статусе.

Это означает, что представители обеих стран не смогут выступить на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года в дисциплинах, которые проходят под эгидой FIS — (лыжных гонках, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, фристайле и сноуборде).

