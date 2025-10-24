Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил о недопуске российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм-2026.

Международные федерации видов биатлона, лыжного спорта и сноуборда и Всемирная федерация парахоккея подтвердили, что не допустят россиян и белорусов к соревнованиям. Цитирует заявление пресс-служба МПК.

«Точно так же, как МПК полностью уважает решение Генеральной ассамблеи МПК не поддерживать частичные отстранения НПК Беларуси и НПК России, мы также полностью уважаем решение каждой международной федерации по видам спорта, которыми они управляют.

Позиции FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в их соревнованиях, что делает невозможной их квалификацию на Паралимпийские зимние игры в Милане и Кортине 2026 года.

Хотя Беларусь и Россия теперь могут соревноваться в турнирах по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла шесть команд, которые примут участие в ноябрьском квалификационном турнире Паралимпийских игр, уже определены».