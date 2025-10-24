россиян и белорусов не допустили к зимней Паралимпиаде-2026
Международные федерации поддержали Украину
25 минут назад
Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил о недопуске российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм-2026.
Международные федерации видов биатлона, лыжного спорта и сноуборда и Всемирная федерация парахоккея подтвердили, что не допустят россиян и белорусов к соревнованиям. Цитирует заявление пресс-служба МПК.
«Точно так же, как МПК полностью уважает решение Генеральной ассамблеи МПК не поддерживать частичные отстранения НПК Беларуси и НПК России, мы также полностью уважаем решение каждой международной федерации по видам спорта, которыми они управляют.
Позиции FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в их соревнованиях, что делает невозможной их квалификацию на Паралимпийские зимние игры в Милане и Кортине 2026 года.
Хотя Беларусь и Россия теперь могут соревноваться в турнирах по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла шесть команд, которые примут участие в ноябрьском квалификационном турнире Паралимпийских игр, уже определены».
Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Напомним, в сентябре 2025 года Генеральная ассамблея МПК проголосовала за отмену частичного приостановления членства Национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси в МПК. Таким образом, были восстановлены все права и привилегии членства организаций в МПК и допущены их до турниров под своей символикой.
