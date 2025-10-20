Денис Седашов

Генеральный директор фонда Milano Cortina 2026 Андреа Варнье сообщил, что самые дорогие билеты на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр могут превысить 2000 долларов США (приблизительно 1650 евро). В то же время общий бюджет мероприятия будет «значительно меньше», чем в Париже-2024 или Пекине-2022.

Церемония, которая продлится около двух с половиной часов, состоится одновременно в двух городах — в Арке Мира в Милане и на площади Дибона в Кортине-д'Ампеццо.

В ней примет участие итальянская актриса Матильда Де Анджелис, а главной особенностью станут два олимпийских огня.

Мы первые Игры с таким количеством зрителей и не стыдимся своих амбиций. Есть моральное и протокольное обязательство отмечать ключевые моменты дважды. Все будет происходить в двух местах. Единственный момент Игр, который все действительно запоминают, — это церемония открытия. Она задает тон празднику. Олимпийские и Паралимпийские игры — это особые моменты, и именно в этом их уникальность. Андреа Варнье

Церемония закрытия состоится 22 февраля в Вероне, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.

Оргкомитет Олимпиады-2026 обратится к ООН с инициативой перемирия.