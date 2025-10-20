Самые дорогие билеты на открытие Олимпиады-2026 в Милане превысят $2000
Оргкомитет Milano Cortina 2026 обещает уникальное открытие Игр
22 минуты назад
Генеральный директор фонда Milano Cortina 2026 Андреа Варнье сообщил, что самые дорогие билеты на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр могут превысить 2000 долларов США (приблизительно 1650 евро). В то же время общий бюджет мероприятия будет «значительно меньше», чем в Париже-2024 или Пекине-2022.
Церемония, которая продлится около двух с половиной часов, состоится одновременно в двух городах — в Арке Мира в Милане и на площади Дибона в Кортине-д'Ампеццо.
В ней примет участие итальянская актриса Матильда Де Анджелис, а главной особенностью станут два олимпийских огня.
Мы первые Игры с таким количеством зрителей и не стыдимся своих амбиций. Есть моральное и протокольное обязательство отмечать ключевые моменты дважды. Все будет происходить в двух местах.
Единственный момент Игр, который все действительно запоминают, — это церемония открытия. Она задает тон празднику. Олимпийские и Паралимпийские игры — это особые моменты, и именно в этом их уникальность.
Церемония закрытия состоится 22 февраля в Вероне, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.
Оргкомитет Олимпиады-2026 обратится к ООН с инициативой перемирия.
