Денис Седашов

Президент фонда Milano Cortina 2026 Джованни Малаго сообщил, что 18 ноября организационный комитет Зимних Олимпийских игр официально обратится к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой поддержать инициативу о олимпийском перемирии. Сообщает Inside The Games.

Делегация оргкомитета при поддержке Министерства иностранных дел будет присутствовать, чтобы официально попросить о перемирии на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Если это произойдет — это будет выдающееся достижение. Джованні Малаго

Относительно возможного выступления спортсменов из россии президент фонда объяснил, что их участие состоится на тех же условиях, что и на Играх в Париже:

Как и в Париже, они будут соревноваться только как нейтральные атлеты — без флага, гимна и какой-либо привязанности к государственным или военным структурам. Джованни Малаго

Зимняя Олимпиада в Италии начнется 6 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования продлятся до 22 февраля 2026 года.

Украина поддержала идею олимпийского перемирия — но призвала россию остановить войну уже сейчас.