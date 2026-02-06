Олег Гончар

Американский рэпер и актер Снуп Догг стал неожиданным участником олимпийских событий, посетив матч по смешанному керлингу между сборными США и Канады. Поединок завершился победой американской команды со счетом 7:5.

Во время игры Снуп Догг не ограничился ролью зрителя, а вышел на лед и лично попробовал себя в керлинге — разгонял камень по дорожке и корректировал его движение с помощью специальной щетки, вызвав оживленную реакцию трибун.

Ранее Снуп Догг был объявлен почетным тренером сборной США на Олимпийских играх.

Также Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня.