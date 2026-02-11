Шеп'юк занял 36-е место в супергиганте на Олимпиаде-2026
20-летний украинец во второй раз стартовал на Играх в Милане
16 минут назад
Дмитрий Шепьюк / Фото: Getty Images
На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина 20-летний украинец Дмитрий Шепьюк дебютировал в супергиганте.
По итогам своего выступления украинец показал 36-й результат, проиграв победителю 7,84 секунды. Для Шепьюка это первое участие в главном старте четырёхлетия.
Олимпийское золото завоевал швейцарец Франьо фон Альмен с временем 1:25,32. Серебряную награду завоевал американец Райан Кокран-Сигл, уступивший лидеру 0,13 секунды. Бронзу завоевал еще один представитель Швейцарии — Марко Одерматт (+0,28).
Соревнования прошли в рамках программы горнолыжного спорта на Олимпиаде-2026 в Милане.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде на 11 февраля.
