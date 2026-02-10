Олег Гончар

Американский актёр Арнольд Шварценеггер выразил поддержку Линдси Вонн, которая получила серьёзное падение во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх - 2026 в Италии.

Инцидент произошёл 8 февраля, когда Вонн упала после одного из прыжков и не смогла самостоятельно подняться. Спортсменку эвакуировали с трассы вертолётом. На Играх - 2026 олимпийская чемпионка Ванкувера - 2010 выступала с повреждением передней крестообразной связки колена.

Шварценеггер подчеркнул, что Олимпийские игры являются примером того, как спорт объединяет людей и ставит всех в равные условия. По его словам, величие и поражение всегда рядом, а достижения невозможны без риска. Актёр назвал возвращение Вонн в 41 год смелым и отважным шагом и раскритиковал тех, кто осуждал спортсменку за участие в Играх после травмы.

«Не бывает ничто великого без риска». Арнольд Шварценеггер

Как сообщалось, Линдси Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде - 2026.