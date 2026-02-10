Российские лыжницы не смогли преодолеть квалификацию на Олимпиаде-2026
Ни одна из них не квалифицировалась в четвертьфинал спринта классическим стилем
27 минут назад
Четыре представительницы Украины приняли участие в квалификации спринта классическим стилем на зимней Олимпиаде-2026.
Украину представили Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Нopriyenko и Дарина Мигаль. Никто из них не смог квалифицироваться в четвертьфинал.
Для выхода в 1/4 финала нужно было попасть в топ-30.
Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Лыжные гонки. Спринт, классический стиль. Квалификация. Женщины
1. Линн Сван (Швеция) – 3.36,21
2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1,03
3. Юханна Хагстрем (Швеция) – 2,64
59. Анастасия Никон (Украина) – 31,16
64. София Шкатула (Украина) – 34,14
81. Елизавета Нopriyenko (Украина) – 50,01
83. Дарина Мигаль (Украина) – 51,36
