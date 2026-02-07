Швейцарец Франьо фон Алльмен завоевал первую золотую медаль Олимпиады-2026.
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Италии
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал обладателем первой золотой медали зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Он победил в соревнованиях по скоростному спуску, открыв счет наградам главного старта четырехлетия.
Серебряную и бронзовую медали в этой дисциплине завоевали представители Италии — Джованни Францони и Доминик Парис соответственно.
Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся с 7 по 22 февраля.
