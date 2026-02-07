Денис Седашёв

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал обладателем первой золотой медали зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Он победил в соревнованиях по скоростному спуску, открыв счет наградам главного старта четырехлетия.

Серебряную и бронзовую медали в этой дисциплине завоевали представители Италии — Джованни Францони и Доминик Парис соответственно.

Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся с 7 по 22 февраля.

Сборная Украины прошла с флагами на церемонии открытия Олимпийских игр 2026.