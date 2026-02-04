Олег Гончар

Популярный американский рэпер Снуп Догг присоединился к эстафете олимпийского огня накануне старта зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Снуп Догг является почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Кроме того, он будет работать экспертом для американского телеканала NBC и стримингового сервиса Peacock. Ранее рэпер уже выполнял подобную роль во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 запланирована на 6 февраля, тогда как первые соревнования стартовали 4 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов медалей в различных видах спорта.

Напомним, 75% билетов на Олимпиаду-2026 уже реализовано.