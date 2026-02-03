75% билетов на Олимпиаду-2026 уже продано — какой вид спорта лидирует
Лидером продаж билетов среди зимних видов спорта стал хоккей с шайбой
12 минут назад
Фото: Getty Images
По состоянию на 3 февраля организаторы зимних Олимпийских игр-2026 в Италии реализовали уже около 75% билетов — это приблизительно 1,2 млн из общего количества, выставленного на продажу. Сообщает Le Parisien.
Наибольший спрос среди болельщиков имеет хоккей с шайбой. Также в тройке самых популярных видов спорта — биатлон и лыжные гонки.
Организаторы сообщили, что часть билетов будет оставаться в свободной продаже даже после начала соревнований.
Церемония открытия Олимпиады-2026 запланирована на 6 февраля.
Шесть тысяч правоохранителей будут обеспечивать безопасность на Олимпиаде-2026.