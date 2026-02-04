Медиасервис MEGOGO обеспечит украинскую аудиодорожку на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4К для Зимних Олимпийских игр Milano Cortina 2026 в рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery.

Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026 официально стартуют 4 февраля и продлятся до 22 февраля. Главные спортивные соревнования примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.



MEGOGO в рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery обеспечит украинскую аудиодорожку для трансляций Milano Cortina 2026 на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4К.



Кроме этого, медиасервис покажет в полном объеме на украинском мужской олимпийский хоккейный турнир, который стартует 11 февраля и завершится 22 числа того же месяца. Украинскую аудиодорожку также получат все матчи женского хоккейного турнира, которые включены в линейное вещание каналов Eurosport.



Трансляции Milano Cortina 2026 будут доступны на линейных каналах Eurosport через медиасервис MEGOGO, а также в новосозданном подразделе «Олимпиада» в разделе «Спорт» на OTT-платформе. В этом же подразделе можно будет найти дополнительные события, которые не попадут в эфир линейных каналов Eurosport



Первые трансляции олимпийских соревнований на каналах Eurosport начнутся 4 февраля. В частности, тренировки по горнолыжному спорту, соревнования по керлингу и женскому хоккею с шайбой. Торжественная церемония открытия на легендарной арене «Сан-Сиро» запланирована на 6 февраля, начало – в 21:00 по Киеву. Комментаторами церемонии станут Александр Сукманский и эксчлен сборной Украины по фристайлу Ирина Кравец.

Завершатся Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026 церемонией закрытия 22 февраля.

Состав комментаторов: Александр Сукманский, Ирина Кравец, Андрей Белик, Александр Черненко, Владимир Звєров, Вадим Плачинда, Виталий Кравченко, Павел Посохов, Галина Виниченко, Дарья Кузнецова, Александр Черненко, Вадим Шевякин, Александр Бершеда, Анна Савчик, Мария Калюжная и другие эксперты.

Олимпийская сборная Украины выступит на Играх-2026 в 11 из 16 видов спорта. Всего в состав нашей команды вошли 46 спортсменов – это наибольшее количество полученных лицензий с Олимпиады-2010.

Напомним, в мае 2025 года украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Аудиодорожку создаёт и поддерживает собственная команда MEGOGO, тогда как техническую и редакционную координацию осуществляют команды Warner Bros. Discovery.

Если у вас по умолчанию для каналов Eurosport на MEGOGO установлена английская или другая аудиодорожка, выполните следующие простые шаги, чтобы изменить её на украинскую:

Во время просмотра канала Eurosport нажмите на «шестерёнку» настроек. В появившемся меню выберите пункт «Аудиодорожка». Из списка доступных вариантов выберите «Украинская».

Расписание трансляций:

4 февраля

12:20 – 14:30. Горнолыжный спорт: Мужчины, скоростной спуск (тренировка)

Комментаторки: Инна Волочай и Ирина Кравец

Канал: Eurosport 1

20:00 – 22:05. Керлинг: Смешанные пары, групповой этап. Великобритания – Норвегия

Комментатор: Александр Сукманский

Канал: Eurosport 1

5лютого

11:00 – 13:05. Кёрлинг: Смешанные пары, групповой этап. Южная Корея – Италия

Канал: Eurosport 1

Комментатор: Александр Бершеда

12:55 – 15:40. Хоккей (женщины): Групповой этап. Швеция – Германия

Комментатор: Андрей Белик

15:25 – 18:10. Хоккей (женщины): Групповой этап. Италия – Франция

Комментатор: Александр Сукманский

17:25 – 20:10. Хоккей (женщины): Групповой этап. США – Чехия

Комментатор: Вадим Плачинда

20:10 – 22:05. Кёрлинг: Смешанные пары, групповой этап. Канада – Италия

Канал: Eurosport 1

Комментатор: Александр Сукманский

20:25 – 22:45. Сноубординг: Мужчины, Биг-эйр (квалификация)

Канал: Eurosport 2

Комментатор: Ирина Кравец

21:55 – 00:40. Хоккей (женщины): Групповой этап. Финляндия – Канада

Комментатор: Виталий Кравченко

6 февраля

10:40 – 15:55. Фигурное катание: Командный турнир, день 1

Канал: Eurosport 1

Комментаторки: Анна Савчик и Мария Калюжная

11:00 – 13:05. Кёрлинг: Смешанные пары, групповой этап. Швеция – Великобритания

Канал: Eurosport 2

Комментатор: Александр Бершеда

15:25 – 18:10. Хоккей (женщины): Групповой этап. Чехия – Швейцария

Комментатор: Александр Черненко

20:00 – 21:00. Программа: «Сила Олимпиады» (The Power of the Olympics), эпизод 1

Канал: Eurosport 1

Комментатор: Александр Сукманский

21:00 – 23:30. Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026

Канал: Eurosport 1

Комментаторы: Александр Сукманский и Ирина Кравец