Денис Седашов

Президент Италии Серджо Маттарелла призвал к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Глава государства подчеркнул особую роль спорта как инструмента единства и мира. Слова приводит Corriere della Sera.

Спорт — это глобальное явление, которое отражает братство и честную конкуренцию. Мы с настойчивой решимостью просим, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду. Пусть сила спорта заставит замолчать оружие. Игры — это мощный инструмент, призывающий к миру и взаимопониманию. Серджо Маттарелла

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

