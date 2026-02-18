Украина на 12-й день Олимпиады-2026: расписание стартов
Лыжная акробатика, биатлон и шорт-трек — решающий день для сборной
11 минут назад
В среду, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 пройдет 12-й соревновательный день. Для Украины это один из самых насыщенных дней турнира в Милане.
Украинцы выступят сразу в пяти видах спорта. После переноса из-за непогоды в Ливиньо запланирована полная программа соревнований по лыжной акробатике. Соревновательный день начнется с квалификации в лыжных гонках, после чего состоятся старты в женском слаломе и фристайле. В дневной сессии также пройдут финалы командного спринта в лыжных гонках и женской акробатике.
Отдельное внимание привлекает женская эстафета по биатлону, которая стартует в 15:45. В вечерней программе — выступление шорт-трекиста Олега Гандея на дистанции 500 метров. В 21:15 запланированы четвертьфиналы, а финальные заезды состоятся в 22:27. Для украинской команды это один из заключительных полновесных дней выступлений на Играх-2026.
Напомним, что участие Гандея под вопросом, поскольку он травмировался в предыдущем раунде.
