Олег Гончар

В среду, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 пройдет 12-й соревновательный день. Для Украины это один из самых насыщенных дней турнира в Милане.

Украинцы выступят сразу в пяти видах спорта. После переноса из-за непогоды в Ливиньо запланирована полная программа соревнований по лыжной акробатике. Соревновательный день начнется с квалификации в лыжных гонках, после чего состоятся старты в женском слаломе и фристайле. В дневной сессии также пройдут финалы командного спринта в лыжных гонках и женской акробатике.

Отдельное внимание привлекает женская эстафета по биатлону, которая стартует в 15:45. В вечерней программе — выступление шорт-трекиста Олега Гандея на дистанции 500 метров. В 21:15 запланированы четвертьфиналы, а финальные заезды состоятся в 22:27. Для украинской команды это один из заключительных полновесных дней выступлений на Играх-2026.

Напомним, что участие Гандея под вопросом, поскольку он травмировался в предыдущем раунде.