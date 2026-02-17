Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал свое выступление на заключительном этапе мужской эстафеты на Олимпиаде-2026, где сборная Украины заняла 16-е место.

Атлет признался, что разочарован своим результатом и не может объяснить провал на стрельбе в решающий момент гонки. Слова приводит Суспільне Спорт.

Прежде всего хочу извиниться перед командой и всеми, кто верил и поддерживал нас. Очень хотелось провести свой этап как можно лучше.

Пока что не могу объяснить, что именно произошло. Еще вчера самочувствие было хорошим, казалось, что со стрельбой все в порядке. Но сегодня состояние было совсем другим, а стрельба — действительно ужасной. Причин на данный момент назвать не могу.

Опыт выступлений на четвертом этапе у меня уже был, так что не скажу, что ощущал какое-то чрезмерное волнение. Хотел просто выполнить свою работу так, как умею. Задачи бороться с лидерами не стояло — на последнем этапе все зависит от ситуации на трассе.

Перед стартом тренер дал определенные наставления, и я старался их придерживаться. Но уже на первой стрельбе что-то пошло не так, а дальше и самочувствие, и стрельба полностью развалились.