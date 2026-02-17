Денис Седашов

17 февраля — одиннадцатый день XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина. Украинские спортсмены выступили в лыжном двоеборье и биатлоне. Соревнования по фристайлу (лыжная акробатика) перенесли из-за плохой погоды.

Лыжное двоеборье

В соревнованиях Гундерсен (большой трамплин) Дмитрий Мазурчук финишировал 30-м, а Александр Шумбарец — 31-м. После прыжковой части Дмитрий был 34-м, а Александр — 31-м.

Биатлон

В мужской эстафете выступили Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Украинская команда с двумя штрафными кругами и 12 дополнительными патронами завершила гонку на 16-м месте.

Тренерский штаб сборной Украины определил состав на женскую эстафету на Олимпиаду-2026.