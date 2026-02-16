Представитель сборной Украины по шорт-треку Олег Гандей высказался в интервью Суспільне Спорт о выходе в четвертьфинал Олимпийских игр-2026 после падения и завершения дистанции с травмой:

Сейчас очень болит травмированная нога, обе ноги. Посмотрим, что будет завтра. Сейчас я прикладываю лед и надеюсь, что это хоть как-то снимет воспаление. Посмотрим, что будет завтра, и уже с завтрашнего дня будем решать с тренерами Польши, потому что они меня сопровождают. Также (поспілкуємося) с моей федерацией, они меня поддерживают.

Буду общаться, думать, что лучше сделать. Возможно, просто выйти на старт и хоть какое-то время показать. А возможно и нет. Еще не знаем, потому что очень болит, даже тяжело ходить. Посмотрим, что будет завтра.