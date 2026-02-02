Денис Седашов

Украина определилась со второй знаменосицей на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года — ей станет шорт-трекистка Елизавета Сидорко.

Для меня это еще более особенное, потому что я знаю, что мой папа, который сейчас защищает нашу страну на фронте, будет мной гордиться и сможет сказать: «Моя дочь открывает Олимпийские игры». Елизавета Сидорко

21-летняя спортсменка из Харькова проведет дебютную Олимпиаду в своей карьере и будет единственной представительницей Украины в женских соревнованиях по шорт-треку.

В Милане Сидорко выступит на дистанции 500 метров — впервые с 1998 года Украина будет представлена в этой дисциплине.

Вместе с шорт-трекисткой флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 понесет скелетонист Владислав Гераскевич.