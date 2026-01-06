Известно, кто станет знаменосцем Украины на Олимпиаде-2026
Владислав Гераскевич согласился исполнить роль знаменосца национальной сборной
около 2 часов назад
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич согласился стать знаменосцем сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Об этом в комментарии Champion Radio сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.
Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич.
У девушек пока определяемся. Мы всегда выбираем лучших, но там будет шесть кластеров и церемония открытия будет проходить только на некоторых из них.
Поэтому будем смотреть, какие виды спорта и где будут представлены. Скоро вы обо всем узнаете.
Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортине-д’Ампеццо.
Зеленский подписал новый закон, который коснется спорта.