Украинский скелетонист Владислав Гераскевич согласился стать знаменосцем сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Об этом в комментарии Champion Radio сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич.

У девушек пока определяемся. Мы всегда выбираем лучших, но там будет шесть кластеров и церемония открытия будет проходить только на некоторых из них.

Поэтому будем смотреть, какие виды спорта и где будут представлены. Скоро вы обо всем узнаете.