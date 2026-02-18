Олег Шумейко

18 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии состоялась женская эстафетная гонка по биатлону.

Сборная Украины в составе Александры Меркушиной, Юлии Джимы, Христины Дмитренко и Дарьи Чалик стала девятой.

Меркушина хорошо провела свой этап, где с тремя запасными патронами демонстрировала хорошую работу ходом и передала эстафету четвертой. Джима на дистанции проигрывала соперницам, но с первой стрельбы вышла на втором промежуточном месте. Второй подход к стрельбищу для Юлии стал хуже – два дополнительных патрона и седьмое промежуточное место на экваторе.

Дмитренко начала свой этап с утраты трех позиций. Христина на "лёжке" и "стойке" отработала с шести патронов и завершила свой этап десятой. Финишерка Чалик после стрельбы лёжа опередила представительницу Словакии. Дарья на финише увеличила преимущество над преследовательницами до 20 секунд, но подняться выше 9 места не смогла.

Олимпийские игры-2026. Женщины. Эстафета

1. Франция (1+6) 1:10:22.7

2. Швеция (1+7) +51.3

3. Норвегия (0+7) +1:07.6

...

9. Украина (0+9) +3:19.5