Віттоцці — олимпийская чемпионка в преследовании, Джима — лучшая среди украинок
Украинка финишировала 43-й
около 2 часов назад
Украинка Юлия Джима стала лучшей среди представительниц Украины в женской гонке преследования по биатлону на Олимпийских играх-2026, заняв 43-е место.
Также в персьюте Украину представляли Александра Меркушина, которая завершила гонку 48-й, и Христина Дмитренко, которая финишировала 45-й.
Золотую медаль завоевала итальянка Лиза Виттоцци, серебро досталось норвежке Марен Киркейде, а бронзовой призеркой стала представительница Финляндии Суви Минкинен.
Олимпиада-2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 30:11.8
2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1+0+2) +28.8
3. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+0) +34.3
...
43. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+1) +4:09.6
45. Христина Дмитренко (Украина, 1+0+0+2) +4:22.1
48. Александра Меркушина (Украина, 0+2+2+1) +4:33.6
