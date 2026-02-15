«Дерьмовые дни бывают»: реакция Меркушиной после персьюта Олимпиады-2026
Украинка финишировала 48-й
28 минут назад
Фото: Getty Images
Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала своё выступление в женской гонке преследования на Олимпийских играх-2026, не скрывая разочарования результатом.
Украинка подчеркнула, что выступление не соответствовало её ожиданиям и целям. Слова приводит Суспільне Спорт.
Я облажалась. Я это понимаю. Нет оправданий, все плохо. Это не то, на что я рассчитываю, чего стремлюсь или хочу. Дерьмовые дни бывают, сегодня такой.
Начало гонки было классное, получила на старте удовольствие, была в борьбе. Но после четырех промахов было грустно.
Напомним, Александра Меркушина финишировала 48-й.
Виттоцци — олимпийская чемпионка в преследовании, Джима — лучшая из украинок.