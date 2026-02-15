Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала своё выступление в женской гонке преследования на Олимпийских играх-2026, не скрывая разочарования результатом.

Украинка подчеркнула, что выступление не соответствовало её ожиданиям и целям. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я облажалась. Я это понимаю. Нет оправданий, все плохо. Это не то, на что я рассчитываю, чего стремлюсь или хочу. Дерьмовые дни бывают, сегодня такой.

Начало гонки было классное, получила на старте удовольствие, была в борьбе. Но после четырех промахов было грустно.