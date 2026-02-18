Украинки не пробились в финал из первой квалификации в акробатике
Все четыре спортсменки упали во время попыток
около 1 часа назад
Ангелина Брикина / Фото: Getty Images
Женская сборная Украины по лыжной акробатике не смогла выйти в финал по итогам первой квалификации на Олимпийских играх-2026.
Украину в отборе представляли Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брикина и Нелли Попович. Во время выполнения прыжков все спортсменки допустили ошибки и упали на приземлении, что существенно повлияло на итоговые оценки судей.
Для прямого выхода в финал необходимо было попасть в топ-6. Лучший результат среди украинок показала Ангелина Брикина, которая заняла 13-е место.
Несмотря на неудачный первый раунд, украинские фристайлистки сохраняют шанс пробиться в решающую стадию через вторую квалификационную попытку.
