Денис Седашов

Организаторы Олимпийских игр 2026 года опубликовали обновленный график соревнований по лыжной акробатике.

Квалификации в мужских и женских соревнованиях, запланированные на вторник, 17 февраля, не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий и были перенесены.

В среду, 18 февраля, состоятся решающие старты и будут определены медалистки в женских соревнованиях. Мужчины разыграют награды в четверг, 19 февраля.

Украина будет представлена в лыжной акробатике восемью спортсменами. В женской программе за награды будут бороться Оксана Яцюк, Ангелина Брикина, Нелли Попович и Диана Яблонская.

В мужских соревнованиях выступят Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.

Мужскую квалификацию по лыжной акробатике на Олимпиаде перенесли.