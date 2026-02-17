Оновленный график соревнований по лыжной акробатике на ОИ-2026: когда будут выступать украинцы
Женские соревнования состоятся 18 февраля, мужские – 19 февраля
около 2 часов назад
Организаторы Олимпийских игр 2026 года опубликовали обновленный график соревнований по лыжной акробатике.
Квалификации в мужских и женских соревнованиях, запланированные на вторник, 17 февраля, не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий и были перенесены.
В среду, 18 февраля, состоятся решающие старты и будут определены медалистки в женских соревнованиях. Мужчины разыграют награды в четверг, 19 февраля.
Украина будет представлена в лыжной акробатике восемью спортсменами. В женской программе за награды будут бороться Оксана Яцюк, Ангелина Брикина, Нелли Попович и Диана Яблонская.
В мужских соревнованиях выступят Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.
