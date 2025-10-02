Гутцайт назвал желаемое количество лицензий Украины на Олимпиаду-2026
На данный момент украинцы завоевали 18 путевок
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт высказался о желаемом количестве лицензий на Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Слова функционера приводит Суспільне Спорт:
Хотим, чтобы было более 40 лицензий. На сегодня у нас 18, еще идут соревнования, где их можем получить. Сложно идет (процесс получения лицензий), потому что во время полномасштабной войны и готовиться, и психологически тяжело. На мой взгляд, 40-45 лицензий будет, чтобы наша команда была представлена на зимней Олимпиаде.
Напомним, что на Паралимпиаде-2026 россияне и белорусы выступят под собственными флагом и гимном.