Денис Седашов

Олимпийский огонь зимних Игр-2026 в Милане и Кортина преодолеет 12 тысяч километров по Италии — от Рима до стадиона Сан-Сиро в Милане, останавливаясь в Неаполе и Бари.

Символ единства и мира будут нести 10 001 факелоносцев, среди которых — известные спортсмены и деятели культуры.

В пятницу Фонд «Милано Кортина-2026» объявил первые имена участников эстафеты. Это произошло ровно за два месяца до зажжения огня в Олимпии, что дает старт 63-дневному маршруту по всей стране.

Среди избранных — двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя, знаменитая теннисистка Флавия Пеннетта, которая выигрывала US Open-2015 и четыре раза завоевывала Кубок Билли Джин Кинг, а также певец и художник Акилле Лауро, известный своим ярким стилем.

Организаторы подчеркивают, что эти фигуры олицетворяют «современный и новаторский дух итальянской души».

