Денис Седашов

В Кортине-д’Ампеццо, где зимой 2026 года пройдут Олимпийские игры, появилась большая трещина в грунте. Сообщает insidethegames.

Разлом длиной около 40 метров возник еще в августе возле канатной дороги Апполонио–Сокрепес и с тех пор увеличивается. Люди опасаются возможных оползней, ведь именно здесь параллельно реализуют сразу несколько крупных проектов: строительство олимпийской канатной дороги, реконструкцию другой канатки и возведение роскошного шале.

Самую резкую оценку ситуации дал профессор геологии Сиенского университета Эрос Айелло. В своем отчете он заявил, что работы ведутся в зоне оползневой опасности без надлежащих геотехнических исследований и защитных мер.

Риски также подтверждает официальный план пространственного гидрогеологического развития, который уже классифицировал эту территорию как зону высокой опасности.

