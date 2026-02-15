Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2026 15 февраля: две биатлонные гонки, старт Шепиленко в гиганте
Сегодня будет разыграно 9 комплектов наград
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, а также расписание медальных видов.
В воскресенье, 15 февраля, будет разыграно 9 комплектов наград.
Медальные соревнования с украинцами
Биатлон, гонки преследования (мужчины, женщины): Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин – 12.15; Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко – 15.45.
Горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины): Анастасия Шепиленко – первый заезд в 11.00, второй – в 14.30.
Немедальные соревнования с украинцами
На этот день таких стартов не запланировано.
Медальные соревнования без украинцев
Фристайл, параллельный могул (мужчины): Малый финал – в 12.46, большой финал – в 12.48.
Лыжные гонки, эстафета 4x7.5 км (мужчины): Старт – в 13.00.
Сноубординг, сноубордкросс (смешанные команды): Начало – в 15.35.
Конькобежный спорт, 500 метров (женщины): Начало – в 18.00.
Скелетон, смешанные команды: Начало – в 19.00.
Прыжки с трамплина, большой трамплин (женщины): Старт – в 20.57.
Напоминаем, Марусяк и Калиниченко не смогли пробиться до финала Олимпийских игр-2026.
