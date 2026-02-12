Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы
Президент отметил скелетониста за гражданскую позицию
43 минуты назад
Владислав Гераскевич / Фото: Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №119/2026 о награждении Владислава Гераскевича орденом Свободы.
В документе указано, что скелетонист — член национальной олимпийской команды Украины — отмечен «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».
Гераскевич получил государственную награду на фоне скандала вокруг запрета Международного олимпийского комитета использовать «шлем памяти» с изображениями погибших украинских спортсменов во время Олимпиады-2026.
Напомним, ранее Гераскевича дисквалифицировали за шлем.