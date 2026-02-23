Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям
В заявлении федерации указано, что допуск касается только нейтральных атлетов
около 10 часов назад
Международная федерация спортивного скалолазания (World Climbing) приняла решение разрешить атлетам из рф и беларуси вернуться к международным стартам. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.
Согласно официальному заявлению, представители стран-агрессоров смогут участвовать в турнирах исключительно в нейтральном статусе.
Допустить участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях в рамках действующей политики в отношении нейтральных атлетов.
В то же время федерация оставила в силе запрет на проведение любых международных турниров на территориях россии и беларуси до дальнейшего уведомления.
Решение о допуске было принято во время заседания исполкома World Climbing, которое состоялось 10–11 февраля в Турине.
