Денис Седашев

Сборная Украины завершила второй игровой день зимних Паралимпийских игр в Милане на второй строчке медального зачета. По итогам воскресенья, 8 марта, украинские параатлеты пополнили копилку четырьмя наградами.

В течение соревновательного дня сине-желтые завоевали одно серебро и три бронзы. В то же время сборная Китая совершила мощный рывок, завоевав десять медалей, что позволило им возглавить таблицу.

В общем зачете Украина пропускает вперед только Китай, который имеет 16 наград (8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых).

Медальный зачет (топ-10)

Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026: шесть наград в первый день.