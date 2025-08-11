Гречко установила мировой рекорд и стала чемпионкой Всемирных игр-2025.
Еще одну медаль завоевала Анна Яковлева
около 2 часов назад
Украинка София Гречко стала чемпионкой Всемирных игр-2025, завоевав золото на дистанции 400 метров в ластах с новым мировым рекордом — 3:11.88 минуты.
Еще одну медаль в этом виде принесла Анна Яковлева, которая финишировала второй и опередила представительницу «нейтральной» команды, став серебряной призеркой соревнований — 3:12.27.
