Денис Седашов

Украинец Артур Артамонов завоевал бронзовую медаль на Всемирных играх в Чэнду (Китай).

В финале по подводному плаванию на дистанции 50 метров в биоластах он финишировал третьим с результатом 18,83 секунды.

Такое же время показал и представитель Италии, поэтому оба спортсмена разделили третье место.

Еще одну бронзовую награду завоевала в плавании в ластах на 100 м Анастасия Макаренко — с результатом 39.14 сек.

Это 18-я награда Украины на Всемирных играх-2025 (7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых).

Украина вошла в топ-5 медального зачета Всемирных игр.