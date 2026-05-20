Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) подтвердила, что спортсмены из России и Беларуси допущены к международным турнирам под национальной символикой во всех возрастных группах и категориях.

Президент IFMA для пресс-службы доктор Сакчи Тапсуван прокомментировал решение организации.

«Муай-тай основан на ценностях уважения, чести, традиций и единства. В течение этого периода спортсмены из России и Беларуси продолжали принимать участие в мероприятиях IFMA на всех уровнях как нейтральные спортсмены, часто с очень сильными делегациями и значительным количеством участников.

В то же время юные спортсмены из России и Беларуси никогда не были полностью исключены из программ развития IFMA, так как дети и юные спортсмены никогда не должны нести бремя политических конфликтов.

IFMA всегда считала важным сохранять коммуникацию, дружбу и объединяющую силу спорта. Сегодняшнее решение отражает дух единства через спорт и убеждение, что спортсмены должны иметь возможность соревноваться с достоинством и уважением, поддерживая ценности Олимпийского движения».