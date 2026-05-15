Международная федерация борьбы сняла все санкции с России и Беларуси
Теперь борцы из рф и рб снова будут выступать под своими государственными флагами
около 2 часов назад
Международная федерация борьбы приняла решение о полном снятии ограничений в отношении представителей России и Беларуси. Организация официально восстановила членство этих стран, позволив командам участвовать в международных соревнованиях без каких-либо санкционных ограничений.
Теперь борцы из РФ и РБ снова выступят под своими государственными флагами на турнирах всех возрастных категорий. Также отменен запрет на использование национальной символики на экипировке и исполнение гимнов во время церемоний награждения.
В официальном разъяснении Международной федерации указывается:
Согласно обновленным правилам участия, борцы из Беларуси и России будут соревноваться под своими национальными флагами на всех уровнях возрастных групп, включая старшую. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть инициалы стран «RUS» и «BLR», а национальные гимны обеих стран будут звучать во время церемоний награждения на соревнованиях UWW, если их борцы выиграют золотые медали или команда выиграет чемпионат.
