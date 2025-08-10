Шелесько победил Гордона и завоевал единственную медаль Украины на Всемирных играх по муай-тай.
Дмитрий стал триумфатором соревнований в весовой категории до 57 кг
около 2 часов назад
Фото: скриншот
Дмитрий Шелесько стал чемпионом Всемирных игр-2025 по муай-тай.
Украинец в весовой категории до 57 кг в финале по очкам победил представителя Израиля Руаха Хамеш Бичаяну Гордона (30:27). Отметим, что это единственная медаль Украины по муай-тай – Александр Ефименко уступил в бронзовом финале.
Напомним, что украинцы завоевали 4 медали Всемирных игр по подводному плаванию.
