Международная федерация муай-тай полностью вернула россиян к соревнованиям с флагом и гимном
Ранее они соревновались как нейтральные атлеты
16 минут назад
Международная федерация муай-тай приняла решение вернуть представителям россии право выступать под своей национальной символикой.
Ослабление санкций касается российских спортсменов всех возрастных категорий. Теперь они смогут заявляться на международные турниры с использованием флага и гимна своей страны.
Запрет на использование национальной символики для россиян в муай-тай действовал с марта 2022 года.
