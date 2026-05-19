Денис Седашов

Международная федерация муай-тай приняла решение вернуть представителям россии право выступать под своей национальной символикой.

Ослабление санкций касается российских спортсменов всех возрастных категорий. Теперь они смогут заявляться на международные турниры с использованием флага и гимна своей страны.

Запрет на использование национальной символики для россиян в муай-тай действовал с марта 2022 года.

