Легенда WWE Джон Сина объявил о завершении карьеры
Боец символически оставил кроссовки на ринге
29 минут назад
Легендарный американский рестлер Джон Сина официально завершил профессиональную карьеру, проведя свой последний поединок в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).
Финальный бой 48-летнего спортсмена состоялся на турнире WWE Saturday Night’s Main Event XLII. Соперником Сины стал Гюнтер.
Поединок завершился поражением Сины после удушающего приёма «слипер».
После боя Джон Сина попрощался с болельщиками и символично оставил свои кроссовки на ринге, объявив о завершении карьеры в профессиональном рестлинге.
