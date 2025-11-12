НОК Украины назвал лучших спортсменов октября
Награды атлетам вручил президент НОК Украины Вадим Гутцайт
1 день назад
Фото: НОК Украины
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК Украины) объявил лауреатов традиционного конкурса «Лучший спортсмен месяца». По итогам октября отмечены сразу два украинских спортсмена — Назар Чепурный и Александр Слесарев. По результатам выступлений на международной арене в октябре Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке, который состоялся в Джакарте (Индонезия). Эта награда стала второй «бронзой» мирового первенства в карьере спортсмена. А Александр Слесарев завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди молодежи (U-19) по боксу в весовой категории свыше 90 кг, уверенно победив соперников на континентальном первенстве. Гутцайт назвал желаемое количество лицензий Украины на Олимпиаду-2026.