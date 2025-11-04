Рафаэль Казбекова выиграла Кубок Европы по скалолазанию
Украинка стала лучшей среди 88 участниц по итогам трех турниров
Украинская спортсменка Рафаэль Казбекова одержала победу на этапе Кубка Европы по скалолазанию во французском Тулузе.
Казбекова заняла первое место в дисциплине сложность среди юниорок категории U17, опередив всех соперниц.
По итогам трех этапов Кубка Европы украинка стала лучшей среди 88 участниц, уверенно возглавив общий зачёт.
