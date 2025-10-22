Олимпийский колледж Поддубного пострадал от атаки россиян
Террористы продолжают разрушать спортивные объекты Украины
около 1 часа назад
Фото: Минмолодьспорта
Ночью на 22 октября в результате российской ракетно-дроновой атаки пострадал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Вражеский удар повредил искусственное футбольное поле, легкоатлетические и футбольные манежи, а также часть учебного корпуса, которые остались без окон.
По данным Министерства молодежи и спорта, с начала полномасштабного вторжения в Украине разрушено или повреждено почти 800 спортивных объектов. Из них 179 — уничтожены полностью, 134 — частично, еще более 400 имеют существенные разрушения.
