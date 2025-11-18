Денис Седашов

17-летняя Карина Бахур, чемпионка Украины по казацкому двоеборью и кикбоксингу, погибла в результате российского обстрела города Берестин (Харьковская обл). О трагедии сообщила Наталинская сельская военная администрация.

По словам главы Берестинской громады Светланы Кривенко, девушка получила тяжелые осколочные ранения, когда направлялась в укрытие.

Медики оперативно доставили ее в больницу, но спасти жизнь не удалось — Карина умерла во время операции.

Спортсменка имела звание мастера спорта, полученное в 2025 году. Карина была чемпионкой Украины, двукратной чемпионкой Европы (2023 и 2025 годов), призером чемпионата мира-2023 и чемпионата Европы-2024 в казацком двоеборье.

5 декабря девушке должно было исполниться 18 лет.

«путинская россия не стремится к миру». Владимир Кличко отреагировал на ночной обстрел Украины.